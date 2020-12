휠라코리아, 심쿵 언택트 기부 캠페인

[아시아경제 조유진 기자] 휠라코리아(대표 윤근창)는 국제구호개발 NGO 굿네이버스와 '심쿵 언택트 기부' 캠페인을 실시한다고 4일 밝혔다.

오는 27일까지 진행되는 이번 캠페인은 본인이 보유하고 있는 휠라 멤버십 포인트에서 원하는 액수만큼 기부할 수 있다. 휠라 멤버십 포인트 1000점 이상 가진 회원이라면 누구나 참여 가능하다.

캠페인 페이지에 로그인, 포인트 보유 현황을 확인한 후 원하는 만큼 포인트를 입력해 기부하면 된다. 포인트 1000점 이상, 100원 단위로 기부 가능하며, 기부금 영수증 발급 요청란을 클릭하면 해당 건이 국세청 기부내역에 자동 반영된다.

회원들의 참여로 쌓인 포인트 모금액에 상응하는 휠라 제품을 굿네이버스를 통해 진행되는 나눔 캠페인 및 도움이 필요한 이웃들에게 전달할 예정이다. 해당 제품은 휠라 인기 제품 중 실제 받는 분들이 필요로 하는 품목들로 구성된다.

캠페인에 참여한 기부자들을 위한 혜택도 풍성하게 준비했다. 포인트 5천점 미만 기부 고객에게는 5000원 쿠폰을, 5000점 이상 기부 고객에게는 1만원 쿠폰을 즉시 발급한다.

해당 쿠폰은 내년 1월31일까지 휠라 공식 온라인스토어 및 전국 휠라 패밀리 브랜드(휠라, 휠라 키즈, 휠라 언더웨어)매장에서 5만원 이상 구매 시 사용할 수 있다. 또한 이벤트 페이지 내 응원 댓글 코너인 ‘따뜻한 마음 한 줄’ 참여자 중 50명을 추첨해 휠라 리니어 로고 디테일이 돋보이는 데일리 백팩인 ‘코트 백팩’을 선물한다.

휠라 공식 소셜미디어에서도 포인트 기부를 마친 참여자를 위한 이벤트가 진행된다. 오는 21일까지 휠라 공식 페이스북에 캠페인 참여 인증 이미지(화면 캡처 또는 촬영 이미지)를 댓글로 게시하면, 매주 10명을 추첨해 휠라 힙색, 맨투맨 티셔츠, 보아 플리스 재킷 등 인기 제품을 선물로 제공한다.

해당 캠페인에 관한 보다 자세한 내용은 휠라 공식 온라인스토어, 휠라 공식 페이스북이나 인스타그램 등을 통해 확인할 수 있다.

휠라코리아 관계자는 “연말을 맞아 주위와 함께 따뜻한 마음을 나누고자 이번 캠페인을 기획하게 됐다”라며, “올 한 해 그 어느 때보다 힘든 시간을 보내고 계실 줄로 알지만 마음만은 따뜻하고 평안하게 한 해 마무리하시길 바란다”고 전했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr