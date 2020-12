만도-SK렌터카, IoT 데이터 활용 스마트 정비 서비스 협력 '맞손'

[아시아경제 우수연 기자]만도가 SK렌터카와 손잡고 차량의 실시간 운행 데이터를 기반으로 고도화된 예측 정비 서비스를 개발한다.

만도는 2일 판교 만도 R&D센터에서 SK렌터카와 사물인터넷(IoT) 데이터를 활용한 스마트 정비 서비스 사업 협력 양해각서(MOU)를 맺었다고 3일 밝혔다.

양사는 차량의 실시간운행 데이터를 기반으로 고도화된 '예측 정비(Predictive Maintenance)' 서비스를 개발한다. 이를 통해 고객은 부품 교체 및 점검 시점에 대한 안내를 사전에 받을 수 있게 되고 기존의 주행 마일리지 기반의 정비 서비스보다 효과적인 차량 정비 서비스를 받을 수 있게 된다고 만도는 설명했다.

'차량 주행 모델(Vehicle Dynamics)'을 기반으로 한 안전운행 관련 평가 지수 기준도 세분화할 예정이다. 이를 통해 운전자 성향과 차량 상태를 분석해 안전 운전을 유도하고 교통사고 예방에도 기여한다는 목표다.

내달부터 양사는 장기렌터카 일부 차량을 대상으로 컨셉 검증(PoC)을 시행한다. SK렌터카는 IoT 디바이스를 통해 수집한 차량 주행 데이터를 만도에 제공하고, 만도는 주행 중인 차량의 부품 작동 및 운전 프로파일을 분석해 차량 건전성과 주행 안전성을 진단한다.

오창훈 만도 부사장은 "자동차 시스템 관련 노하우와 인공지능(AI), IoT, 클라우드와 같은 IT 기술을 융합해 다양한 원격 예측 정비 서비스를 지속해서 개발할 것"이라며 "이를 통해 차량의 정비 효율성과 주행 안전성을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.

김현수 SK렌터카 경영기획실장은 "앞으로도 업계 톱 티어(일류)들과 손잡고 고객 가치, 사회적 가치를 혁신적으로 창출할 수 있는 솔루션을 만들어 갈 것"이라고 말했다.

