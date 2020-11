[아시아경제 김봉주 기자] 배우 홍수아가 더는 성형을 하지 않겠다고 밝혔다.

홍수아는 30일 방송되는 SBS플러스 '강호동의 밥심'에 출연해 자신을 괴롭힌 성형설에 대한 생각과 자신을 둘러싼 성형에 대한 이야기를 전했다.

홍수아는 처음 성형을 하게 된 이유를 밝히면서 "이제 더 이상의 성형은 없다"며 성형 종식을 선언했다.

데뷔 초 여러 예능에서 말괄량이의 모습을 보여준 홍수아는 "그런 이미지 때문에 한국에서는 작품이 들어오지 않아 배우로서의 갈증을 느껴 중국으로 가게 됐다"면서 중국에서 활동하게 된 과정을 고백했다.

한편 최근 홍수아는 SBS아침드라마 '불새 2020'에 출연하며 매일 아침마다 실시간 검색어를 장악하고 있다.

