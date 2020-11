[종합] 박찬욱·박해일·탕웨이 '헤어질 결심', 코로나19 여파로 촬영 중단…'핸섬가이즈' 측도 중단

'핸섬가이즈 출연' 박정화, 영화 '용루각: 비정도시' 인터뷰 취소

[아시아경제 김봉주 기자] 배우 박해일과 탕웨이, 박용우, 이정현, 고경표 등이 출연한 박찬욱 감독의 '헤어질 결심' 스태프가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자와 접촉해 촬영이 중단됐다. 이 스태프는 영화 '핸섬 가이즈'에도 참여해 '핸섬 가이즈' 측도 촬영을 중단했다.

30일 영화계에 따르면 '헤어질 결심' 분장 스태프 A씨가 코로나19 확진자와 접촉했다.

'헤어질 결심' 측에 따르면 A씨는 28일 자동차 판매원과 만났고, 자동차 판매원이 30일 코로나19 확진을 받았다는 연락을 받았다.

A씨는 코로나19 진단 검사를 받았고, '헤어질 결심' 측은 만일의 사태를 대비해 이날과 코로나19 검사 결과가 나오는 12월1일까지 촬영을 중단하기로 했다.

'헤어질 결심' 측은 "그동안 방역 지침을 엄격히 지키며 촬영을 해왔다"면서 "내일 결과가 나올 때까지 만일의 사태를 대비해 선제적으로 촬영을 중단했다. 결과에 따라 후속 조치를 취할 계획"이라고 전했다.

A씨는 이성민, 이희준, 공승연 등이 출연한 영화 '핸섬 가이즈'에도 참여했다.

이에 '핸섬 가이즈' 측도 이날과 12월1일 촬영을 전면 중단한다고 밝혔다.

'핸섬 가이즈' 측은 "해당 스태프 결과가 나올 때까지 선제적으로 촬영을 중단했다"면서 "결과에 따라 후속 조치를 할 계획"이라고 전했다.

'핸섬 가이즈'에 출연중인 걸그룹 EXID 출신 배우 박정화는 1일 진행 예정이었던 영화 '용루각: 비정도시' 인터뷰를 취소했다.

박정화는 A씨 확진자 접촉 연락을 받고 자가격리에 들어갔다.

한편 영화 '헤어질 결심'에는 산에서 벌어진 변사 사건을 수사하게 된 형사 해준(박해일 분)이 사망자의 아내 서래(탕웨이 분)를 만난 후 의심과 관심을 동시에 느끼며 시작되는 이야기가 그려진다. 박해일과 탕웨이, 이정현, 고경표, 박용우 등이 출연한다.

또 '핸섬가이즈'는 한 번 보면 절대 잊지 못할 첫인상을 가진 자칭 핸섬 가이즈 두 남자가 음산한 산장으로 이사오던 날 산장에 얽힌 전설이 깨어나며 시작되는 코미디 영화다. 이성민·이희준·공승연·정화 등이 출연한다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr