‘산타의 어묵’ 1천세트 쏜다 … 어묵의 계절, 삼진어묵 통 큰 이벤트

크리스마스 맞아 ‘깐깐한 저염어묵’ 8종 무료로 1000명 추첨

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 따끈한 ‘오뎅국물’이 생각나는 계절, 삼진어묵이 ‘산타의 선물’을 통 크게 쏜다. 크리스마스를 맞아 어묵 1000세트를 무료로 푼다.

부산의 향토 식품기업인 삼진식품의 대표 어묵 브랜드 삼진어묵은 올해 말까지 전국 직영점에서 이벤트를 진행한다.

삼진어묵에서 진행하는 ‘깐깐한 산타의 크리스마스 선물 이벤트’는 ▲우리가족 깐깐한 어묵 8종 세트 증정 이벤트와 ▲깐깐한 어묵고로케 할인 이벤트로 진행된다.

▲우리가족 깐깐한 어묵 8종 세트 이벤트는 행사기간 내 1만원 이상 구매자에게 응모 카드를 제공하고, 응모한 고객 중 1000명을 추첨해 우리가족 깐깐한 어묵 8종 세트를 선물한다.

우리가족 깐깐한 어묵 8종은 ▲우리가족 깐깐한 모듬어묵 2종 ▲우리가족 깐깐한 사각 어묵 3종 ▲우리가족 깐깐한 야채말이어묵 ▲우리가족 깐깐한 떡말이어묵 ▲우리가족 깐깐한 버섯말이어묵 등으로 구성돼 있다.

선물로 제공되는 어묵은 나트륨 함량을 30% 낮춘 고단백 저지방 제품으로, 삼진어묵의 새로운 ‘저염’ 시리즈이다.

어묵의 원료가 되는 연육(가공된 생선살)을 80%이상 함유해 단백질 함량은 높이고, 지방과 나트륨을 낮춘 것이 특징이다.

진공 상태에서 배합해 어묵 반죽 사이의 공기를 최소화하는 진공 공법으로 제조해 쫄깃한 식감이 특징이다.

어묵고로케 할인 이벤트는 행사기간 신제품 ‘깐깐한 어묵고로케’를 7% 할인된 가격으로 판매한다.

‘깐깐한 어묵고로케’는 삼진어묵의 시그니처 메뉴인 어묵고로케의 어묵반죽을 ‘저염’ 반죽을 활용해 제조한 제품으로, ▲콘치즈 ▲단팥호두 ▲에그포테이토 ▲스윗단호박 ▲크림치즈고구마 ▲피자 총 6가지 맛으로 구성돼 있다.

삼진어묵 전국 직영 매장 위치는 삼진어묵 온라인쇼핑몰에서 확인할 수 있다.

삼진어묵 정성우 마케팅본부장은 “어묵의 계절, 겨울을 맞아 이벤트를 진행한다”며 “많은 분이 힘든 시기를 보내고 있지만 연말을 따뜻하게 보내길 바라며 행사를 준비했다”고 말했다.

삼진어묵은 '2019 서울국제식품산업대전' 내 식약처 부스에서 '나트륨 저감 사각어묵'을 소개하며 유관 기관과 관계자로부터 호평을 받았다. ‘우리가족 깐깐한 어묵’을 시작으로 ‘저염 어묵’의 연구 개발이 활발히 이뤄지고 있다고 삼진어묵 측은 전했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr