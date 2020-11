여수 냉장고서 발견된 아기 시신 생후 2개월 만인 2년여 전 숨져

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 여수의 한 주택 냉장고에서 발견된 아기 시신은 생후 2개월 만인 2년여 전에 숨진 것으로 드러나 지역사회가 충격에 빠졌다.

30일 여수경찰서에 따르면 지난 27일 여수시의 한 주택 냉장고에서 태어난 지 2개월 된 갓난아이가 숨진 채 발견돼 아이의 어머니 A(43)씨를 아동학대 등의 혐의로 구속해 조사를 벌이고 있다.

경찰에 따르면 지난 11일 아동을 방임한다는 신고가 접수돼 아동보호전문기관이 조사에 나서 A씨의 큰아들(7)과 둘째 딸(2)을 피해아동쉼터에 보내 어머니와 격리 조치했다.

경찰은 27일 쉼터에서 남매를 상대로 조사를 하는 과정에서 둘째가 쌍둥이로 다른 형제가 더 있다는 진술을 확보해 A씨의 주거지를 긴급 수색했으며 냉장고에서 남자아이의 사체를 발견했다.

경찰 조사 결과 A씨는 지난 2018년 말 2개월 된 갓난아기가 숨지자 냉장고에 넣어 보관한 것으로 드러났다.

경찰은 숨진 아기를 부검해 정확한 사인을 밝힐 계획이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr