DGB금융그룹, 20여명 대학생 선발 장학금 지원

한국장학재단 푸른등대 DGB사회공헌재단 기부장학금(With-U 장학금) 전달

[아시아경제 박선미 기자]DGB금융그룹은 30일 한국장학재단 본사 대회의실에서 ‘한국장학재단 푸른등대 DGB사회공헌재단 기부장학금(With-U 장학금)’ 전달식을 실시했다고 밝혔다.

‘푸른등대 DGB사회공헌재단 기부장학금’은 대구·경북 소재 대학교 재학생 중 학자금 지원구간 3구간 이하, 사회공헌활동 실적이 있는 대학생들을 대상으로 수여하는 장학금이다.

올해는 180여명의 대학생들이 신청해 이중 20여명의 학생들을 선발, 개인당 120만원의 장학금을 지원했다. 장학금 재원은 DGB금융그룹 임직원 급여사랑1% 후원금으로 조성됐다.

DGB사회공헌재단은 2018년부터 한국장학재단과 업무협약을 체결하고 대구·경북 대학교 재학생 지원을 위한 장학금을 한국장학재단에 기부해 오고 있다. 특히 올해는 코로나19로 학업 수행에 어려움을 겪는 대구·경북 학생들에게 힘을 주고자 한다는 메시지를 담았으며, 지역인재들이 지역사회 발전에 기여해 선순환의 나눔활동이 진행되길 바란다는 마음을 전했다.

김태오 회장은 “DGB금융그룹은 꿈과 풍요로움을 지역과 함께하는 경영목표를 바탕으로 사회와 함께 상생하는 따뜻한 금융을 펼치고 있다"며 "향후 지속적인 지역 인재 양성을 위한 지원을 하겠다”고 말했다.

