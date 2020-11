30초 만에 코로나 확인…드림텍, ‘전자코 솔루션’ 고도화 MOA

나노센트에 200만 달러 추가 투자…유럽투자은행(EIB) 950만 달러 투자 유치

[아시아경제 김희윤 기자] 전자부품 제조기업 드림텍은 날숨으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 감염 여부를 가려내는 ‘전자코 솔루션’ 고도화를 위해 이스라엘 기업 나노센트(NanoScent)와 합의각서(MOA)를 체결했다고 30일 밝혔다.

드림텍은 지난해 나노센트에 투자하고 한국-이스라엘 연구지원펀드 코릴(KORIL)의 지원과제에 참여, 공동 연구개발 자금을 지원받으며 나노센트와 전략적 파트너십을 유지해왔다. 양사는 날숨으로 코로나19 감염여부를 30초만에 확인하는 전자코 솔루션을 개발했다. 이 솔루션은 최근 토트넘 풋스퍼 FC 등 영국 프리미어리그 4개 구단에서 도입, 시범운영 했다.

드림텍은 전자코 솔루션 비즈니스 고도화를 위해 나노센트에 200만달러를 추가로 투자한다. 나노센트는 드림텍 외에도 유럽투자은행(EIB, European Investment Bank)에서 800만 유로를 투자받을 예정이다.

이번 합의각서를 통해 드림텍은 전자코 솔루션을 활용한 코로나19 진단에 대해 국내 사업 독점권을 확보했다. 국내 임상시험과 승인절차 등도 드림텍이 전담한다. 드림텍은 지자체와 대학병원 등 다양한 곳과 전자코 임상시험을 위한 협력방안을 마련하고 있다.

드림텍 관계자는 “이번 합의각서 체결로 전자코 솔루션의 국내외 성공적인 사업화에 추진력을 얻게 됐다”며 “양사의 전략적 제휴 강화를 통해 미래 의료시장을 선도하는 기업으로 거듭나도록 노력해 나가겠다”고 말했다.

