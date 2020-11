[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 코로나19로 자가 격리 중인 군민들을 위해 지난 23일부터 30일까지 심리 상담과 함께 재난심리지원 키트인 ‘군민의 마음지킴이’를 제공했다고 이날 밝혔다.

재난심리지원 키트인 ‘군민의 마음지킴이’는 마음건강 활용백서, 컬러링북, 색연필, 생생톡 비타민, 손소독제, 마스크 등으로 구성됐다.

자가격리된 군민의 스트레스와 우울감, 불안 등을 해소하고 심리적 안정에 도움을 주기 위해 제작됐다.

윤정희 보건소장은 “코로나19 장기화로 우울감과 무기력감 등 심리적 어려움을 호소하는 군민이 늘고 있다”며 “이 키트가 코로나19로 자가격리 중인 군민들의 심리회복에 도움이 될 수 있기를 바란다”고 말했다.

