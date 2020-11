여경협, 내년 TV홈쇼핑 방송 희망업체 모집

홈앤쇼핑 지원방송 기업 모집…내달 9일 접수 마감

[아시아경제 김철현 기자] 한국여성경제인협회(회장 정윤숙, 이하 여경협)는 중소기업중앙회와 함께 'TV홈쇼핑 입점지원사업'의 차년도 홈앤쇼핑 방송지원업체를 모집 중이라고 30일 밝혔다.

이번 모집을 통해 선정된 기업에는 홈앤쇼핑 방송 1회(생방송 50분) 및 방송 수수료 8% 지원(방송 모바일주문 22%), 방송영상제작비, 온라인 홍보 등 다양한 지원을 제공한다. 특히 이번 홈앤쇼핑 방송은 방송 시간이 종전보다 10분가량 늘어나 기업의 매출 확대가 기대된다.

이번 모집은 홈쇼핑 방송을 희망하는 소비재를 생산·판매 여성기업이라면 누구나 신청 가능하며, 접수 방법은 여성기업종합정보포털의 공지사항에서 확인할 수 있다.

접수 기한은 내달 9일까지이며, 2021년 1월에 최종 지원업체를 발표한다. 선정된 기업들은 상반기 중에 방송될 예정이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr