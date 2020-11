에넥스, 롯데ON 라이브방송서 인기상품 특별 할인가 판매

30일 저녁 8시 롯데ON 라이브커머스 진행

[아시아경제 김종화 기자]종합 가구 기업 ㈜에넥스가 30일 저녁 8시 롯데ON을 통해 라이브방송을 진행한다고 밝혔다. 에넥스몰 신제품부터 베스트셀러 가구까지 총 6종의 제품을 특별 할인가에 만나볼 수 있다. 에넥스는 이달 초 소스라이브에 이어 롯데ON까지 라이브방송을 진행하며 소비자들과 적극적인 소통을 이어가고 있다.

라이브방송에서 소개될 제품은 총 6종으로 'ET티파니 4인용 대리석식탁(세트)', 'ET 피코 이지클린 1600 타원형 식탁(단품)', 'ET 페블스톤 대리석 아일랜드 식탁 시리즈', 'EC 에어멀티 패브릭 메쉬 의자', 'EB에스코지 애착 매트리스 시리즈', 'EW루나 붙박이장' 이다.

ET티파니 4인용 대리석 식탁은 하반기 새롭게 출시된 신제품으로 비앙카 화이트 대리석과 최고급 원목을 사용한 점이 특징이다. 상판에 사용된 비앙카 화이트 대리석은 밝은 화이트 컬러로 공간이 확 트인듯한 공간감을 주며 고급스러운 주방을 연출할 수 있다.

ET 페블스톤 대리석 아일랜드 식탁 시리즈는 다양한 수납공간을 갖춘 아일랜드 식탁으로 주방가전 및 식기를 효율적으로 보관할 수 있다. 설치 시 상판 위치 및 깊이를 원하는 주거 환경에 맞게 커스터마이징 할 수 있다. 또 스마트한 기능을 더해 편리성을 높인 것이 특징이다. '빌트인 슬라이딩 콘센트'를 탑재해 무선충전과 2구 콘센트를 활용할 수 있으며, 슬라이드 덮개가 있어 안전하게 사용할 수 있다.

에넥스몰 인기제품 EB에스코지 애착 매트리스 시리즈도 이날 방송에서 선보인다. 부드러운 소재와 쿠션감으로 많은 소비자들의 사랑을 받고 있는 제품으로 롯데ON 라이브방송에서 더욱 합리적인 가격에 구매할 수 있다.

이번 방송에서는 제품 할인은 물론 다양한 사은품을 지급할 예정이다. 기존 판매가 대비 추가 세일을 적용해 저렴하게 제품을 구매할 수 있으며 좌식의자, 칼&식기세트, 방수커버 등 증정품을 제공한다. 또 방송 전 사전 이벤트를 진행한다. 롯데ON 에넥스 라이브방송 게시글에 좋아요 누르고 응원 댓글을 작성한 뒤 개인 블로그, 인스타그램에 방송 소식을 공유하면 된다. 자세한 사항은 에넥스몰에서 확인 가능하다.

에넥스 관계자는 "비대면 소비가 확산되면서 온라인 커뮤니케이션 채널을 강화하고자 라이브방송을 준비했다"면서 "라이브방송에서만 만나볼 수 있는 다양한 혜택들을 준비했으니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr