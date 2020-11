"대출 정보까지" 네이버, 중소사업자 금융정보 서비스 채널 개설

[아시아경제 부애리 기자] 네이버파이낸셜이 중소사업자(SME)가 사업에 필요한 금융정보를 한번에 확인할 수 있는 '네이버 파트너금융지원' 서비스를 개설했다.

30일 네이버에 따르면 '파트너금융지원'은 기초 금융 지식부터 각종 정책금융 정보, 스마트스토어 사업자 대상 금융 서비스까지 한번에 확인할 수 있는 채널이다.

'파트너금융지원' 서비스는 다양한 성장단계에 있는 SME가 정보 부족으로 어려움을 겪지 않도록 기초 금융 지식부터 정부가 제공하는 정책자금 지원제도, 관련 교육자료까지 SME 맞춤형 금융정보를 제공한다.

네이버 플랫폼을 이용하지 않아도, 누구나 별도 로그인 없이도 이용할 수 있다.

스마트스토어 빠른정산과 퀵에스크로, 소상공인 의무보험 가이드 등 SME 사업자를 위해 네이버파이낸셜이 제공하는 다양한 금융 프로그램도 '파트너금융지원'에 모두 모았다.

곧 출시 예정인 스마트스토어 사업자 대출 관련 정보도 본 사이트에 포함될 예정이다.

강윤실 네이버파이낸셜 서비스리더는 "SME만을 위한 금융정보를 한 곳에 모은 채널은 '네이버 파트너금융지원'이 유일하다"라며 "네이버 파트너스퀘어 등과 협업을 통해 SME 특화 금융 콘텐츠를 지속적으로 제공하고, SME 사업자라면 누구나 유용한 금융정보와 솔루션을 얻을 수 있는 통합 금융정보 서비스 채널로 발전시켜 나갈 예정"이라고 밝혔다.

