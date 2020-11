송파구 집쿡라이브...외국인 대상 ‘코리안푸드 쿠킹클래스’ 개최

12월2일 문화실험공간 ‘호수’에서 쌍방향 소통하는 ‘쿠킹클래스’ 라이브 진행...외국인 대상 한국요리·문화 등 온라인 체험프로그램 발굴·확대 계획

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 오는 12월2일 문화실험공간 ‘호수’에서 주한 외국인 및 외국인 관광객을 대상으로 '온라인 코리안푸드 쿠킹클래스'를 개최한다.

이번 행사는 외국인 관광 활성화를 위해 추진 중인 ‘한국전통문화체험행사’ 일환으로 코로나 감염예방을 위해 외국인들이 실시간 라이브로 직접 참여해 한국음식 만들기 체험을 할 수 있도록 온택트 프로그램으로 마련했다.

온택트 코리안푸드 쿠킹클래스는 이날 오전 11시부터 송파구 지역예술가 ‘서호다섯’의 신나는 공연을 시작으로 약 90분 동안 실시간 라이브 방송으로 요리 수업을 진행한다.

특히, TV프로그램 '어서와 한국살이는 처음이지' '비정상회담' 출연으로 친숙한 방송인 ‘크리스티안 부르고스’ 진행으로 외국인들이 좋아하는 ‘불고기’와 ‘잡채’ 두 가지 요리를 전통한국요리 전문가와 함께 만들 예정이다.

또 라이브 방송을 진행하는 쿠킹 스튜디오는 아름다운 단풍 풍경과 어우러진 석촌호수의 전경을 한 눈에 볼 수 있는 문화실험공간 ‘호수’ 내 위치해 있다.

외국인들에게 한국 요리 맛과 더불어 석촌호수의 아름다움을 부각시켜 관광수요를 높이는데 일조할 것으로 기대를 모으고 있다.

이번 행사에 참여하는 외국인은 사전 신청을 통해 15명을 모집했다. 참여자들에게는 실시간 쌍방향 소통을 하며 한국전통요리를 만들고 맛보는 체험기회를 제공한다. 요리수업 영상은 송파TV 유튜브 채널을 통해 다시 볼 수 있다.

박성수 송파구청장은 “'온라인 코리안푸드 쿠킹클래스' 영상을 통해 많은 외국인들이 쉽고 즐겁게 한국요리를 접할 수 있도록 기획했으니 많은 관심 바란다”며 “앞으로도 위드 코로나 시대에 맞는 다양한 온라인 문화체험 프로그램을 발굴·확대해 나가겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr