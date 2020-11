[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 27일 오전 10시30분 4층 구청장실에서 면목본동 주민자치회(회장 김무겸)로부터 2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기 성금품을 전달받았다고 밝혔다.

류경기 중랑구청장, 김무겸 주민자치회장 등이 참석한 가운데 진행된 이번 전달식에서는 성금 500만원 및 온누리상품권(금 300만원 상당)이 전달, 이번 성품은 서울사회복지공동모금회를 통해 지역 내 어려운 이웃의 겨울나기를 위해 사용될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “코로나19로 어려운 상황에도 2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기 기간을 맞아 성품을 후원해주신 면목본동 주민자치회에 감사드린다”며 “지역 내 어려운 주민들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 후원품을 잘 전달할 것”이라고 말했다.

