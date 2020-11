'중견기업 사업재편·신사업 네트워크 포럼' 개최

중견련, 신산업 업종 협회, 회계·법무법인 등 아홉 개 기관 협력 시스템 구축

[아시아경제 김철현 기자] 한국중견기업연합회는 산업통상자원부와 공동으로 내달 1일 '중견기업 사업재편·신사업 네트워크 포럼'을 온라인 개최한다고 27일 밝혔다.

이번 포럼은 중견기업의 원활한 사업재편과 신사업 진출을 뒷받침할 민관 협력 네트워크를 구축하고, 실효적인 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

한국중견기업연합회, 대한상공회의소, 한국산업기술진흥원, 한국디지털헬스산업협회, 한국바이오협회, 한국산업지능화협회, 김앤장법률사무소, 삼정KPMG, 한국성장금융 등 아홉 개 참여 기관은 분야별 전문 역량을 바탕으로 사업재편과 신사업 진출 전주기를 포괄하는 실질적인 지원 시스템을 구축할 예정이다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 비대면 온라인 방식으로 진행되며 중견련 유튜브 채널에서 생중계된다. 포럼은 사업재편·사업전환 지원 제도 안내 및 성공 사례 공유, 효율적인 사업재편·신사업 추진 전략에 관한 전문가 강의, 글로벌 협업 파트너 발굴을 위한 독일 스타트업 프레젠테이션 등으로 구성된다.

