"덕분에 코로나19 위기도 극복" SKT 박정호, 협력사에 감사편지·포상품

[아시아경제 조슬기나 기자] 박정호 SK텔레콤 대표가 우수 협력사에 편지와 포상품 등을 보내 감사의 마음을 전달했다.

27일 SK텔레콤에 따르면 박 대표는 편지를 통해 “올 한해 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19)으로 모두가 힘든 상황에도 함께 협력해 동반성장 생태계를 확장할 수 있었다”며 “앞으로도 개방과 소통을 바탕으로 아름다운 행복동행을 계속해 나가겠다”고 밝혔다.

이는 매년 SK텔레콤이 우수 협력사를 대상으로 개최해 온 오프라인 시상식이 올해 코로나19 여파로 취소된 데 따른 것이다. SK텔레콤은 올해 우수 협력사로 선정된 39곳에 ‘동반성장 프라이드 어워드2020’ 인증패, 현판, 포상품 등을 정성을 담아 함께 전달했다.

우수협력사는 국제광엔지니어링, 남양에스티엔, 대하정보기술, 부민통신, 설악이엔씨, 쏠리드, 오티씨테크놀로지, 이앤비정보통신, 에치에프알, 엔텔스, 엘케이테크넷, 지엔에스기술, 피앤디아이앤씨, 텔코웨어, 누리텔레콤, 모프인터랙티브, 베스핀글로벌, 와이드넷엔지니어링, 프리젠트앤퓨처, 큐보스, 동덕정보통신, 소프트웍스, 아이렌소프트, 엑슨투, 알체라, 하젠, 네오넥스소프트, 엠큐닉, 비스텔, 텔릿와이어리스솔루션즈, 글로벌텔레콤, 다산네트웍솔루션즈, 우리넷, 동양네트웍스, 올리브앤도브, 지엘엔티, 넷티어시스템즈, 예지C&C, 컴즈주식회사 등이다.

이들은 5G, AI, 모빌리티 등 전 사업영역에서 값진 협력 성과를 창출한 기업들로 꼽혔다. SK텔레콤뿐 아니라 ICT패밀리사인 SK브로드밴드, ADT캡스, 11번가의 우수 협력사 9개도 대상에 포함됐다.

앞서 SK텔레콤은 코로나19 장기화로 인재 채용에 어려움을 겪고 있는 협력사를 위해 비대면 채용박람회, 온라인 역량교육과정 등을 지원하는 등 동반성장에 앞장서고 있다. 지난 9월 동반성장위원회의 '동반성장지수 평가'에서 8년 연속 최우수 등급으로 선정되는가 하면, 이달 초에는 중소벤처기업부로부터 대중소기업상생협력 포상 자발적 상생협력분야에서 장관 표창을 받았다.

윤풍영 SK텔레콤 코퍼레이트1센터장은 “코로나 장기화에도 소중한 파트너사와의 긴밀한 협력과 지원이 있었기에 큰 위기를 넘을 수 있었다”며, “앞으로도 포스트 코로나 시대에 맞춰 파트너사와 동반성장을 앞서 실천해 나가겠다”고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr