가스안전대상 개최…정동환 롯데BP화학 상무 은탑훈장

[아시아경제 문채석 기자] 산업통상자원부는 27일 서울 여의도 콘래드호텔에서 '제27회 대한민국 가스안전대상'을 개최했다고 밝혔다.

대한민국 가스안전대상은 1994년부터 매년 개최하는 가스산업 분야의 최대 행사로, 산업발전에 기여한 유공자를 격려하고 안전문화 확산을 다짐하는 자리다.

올해 행사에선 가스 안전관리에 공헌한 개인 및 단체 38명에 대해 정부 포상이 진행됐다.

은탑산업훈장은 정동환 롯데비피화학㈜ 상무가 받았으며, 황인수 경동나비엔 전무와 임근영 디앨㈜ 대표이사는 산업포장을 각각 수상했다.

박진규 산업부 차관은 "탄소중립과 미래시장의 선점을 위해 수소경제로 빠르게 도약할 수 있도록 수소 밸류체인(가치사슬) 전반에 대한 안전기준과 관리체계를 마련할 계획"이라고 밝혔다.

이어 "코로나 시대에 대비하도록 가스산업계 및 수소경제 분야에서 기술 혁신뿐 아니라 다양한 상생과 협력 모델 발굴에 힘써달라"고 당부했다.

