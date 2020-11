[아시아경제 이승진 기자] 롯데그룹은 이진성(51) 롯데미래전략연구소 대표이사 부사장을 롯데푸드 대표이사에 내정했다고 26일 밝혔다.

이진성 부사장은 동원F&B와 CJ제일제당 등 식품사를 거쳐 2009년 롯데미래전략센터 산업연구팀장에 부임했다. 2014년부터 롯데미래전략연구소 대표를 맡아왔으면 2016년부터 올해까지 롯데액셀러레이터 대표이사를 겸임했다.

▶1969년생 ▶서울대 경제학 석사 ▶시카고대 MBA ▶2009년 롯데미래전략센터 산업연구팀장 ▶2014년 롯데미래전략연구소 대표이사 ▶2016년 롯데액셀러레이터 대표이사 겸임

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr