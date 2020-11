14가지 성분 고함량 종합비타민

안국약품 토비콤 골드

[아시아경제 조현의 기자] 안국약품의 종합비타민 '토비콤 골드'는 눈 건강뿐만 아니라 피로 해소와 강한 항산화 효과를 담은 제품이다. 14가지 성분으로 구성된 토비콤 골드는 기존 비타민B 복합 제제보다 비타민B군과 항산화 성분의 함량을 보강한 고함량 종합비타민제다.

이 제품은 비타민B1군에서 생체이용률이 가장 높은 벤포티아민을 함유해 푸르설티아민과 티아민보다 신속한 체내 흡수와 긴 지속 효과가 있다. 특히 면역 기능과 시각 기능의 증진, 성장ㆍ발육을 돕는 비타민A가 풍부하다. 활성산소 제거에 강력한 시너지를 내는 비타민C와 E, 아연, 셀레늄의 함량을 보강해 기존 비타민 제제보다 세포 손상 억제를 통한 우수한 항산화 효과도 기대할 수 있다.

안국약품 관계자는 "몸의 피로 해소뿐만이 아니라 눈 건강과 더욱 강한 항산화 효과를 기대한다면 만족도가 높을 것"이라고 설명했다. 토비콤 골드는 전국의 약국에서 구입 가능하며 60정 포장으로 두 달간 복용할 수 있다.

