검찰 수사 중인 아베 비위 의혹에 난감한 스가 日 총리

"답변 삼가겠다"는 말만 25차례 반복



[아시아경제 권재희 기자] 스가 요시히데 일본 총리가 아베 신조 전 일본 총리의 비위 의혹으로 궁지에 몰리고 있다. 당시 관방장관이었던 스가 총리는 일련의 의혹에 대해 모르쇠로 일관하는 등 당시 아베를 옹호했는데, 현재 검찰 수사가 본격화하자 난처한 상황을 맞게 된 것이다.

일본 야당은 도쿄지검이 수사하고 있는 아베의 비서가 맡은 정치단체 '아베 신조 후원회'가 2013년부터 2019년까지 매년 한 차례씩 지지자와 유권자 등을 초청해 개최한 호텔 만찬 비용을 아베 전 총리 측이 대납했다는 의혹에 대해 아베 전 총리를 국회에 출석시키라고 하는 등 공세를 펼치고 있다.

문제의 만찬 참가자들이 통상 식사비의 절반도 안되는 금액을 회비로 낸 사시로 알려지면서 아베 총리 측이 부족분을 대신 냈다는 의혹이 제기된 상태다.

그러나 아베는 "참가자들이 낸 돈을 사무소 직원이 걷어서 호텔에 전했다" 혹은 "비용 보전을 하지 않았고, 호텔 측으로부터 명세서를 발행받지도 않았다"고 주장했다.

검찰은 만찬 영수증 및 관계자 진술을 토대로 아베 비서 등 관계자 20여명을 소환 조사했다.

이런 가운데 아베 전 총리측이 이 기간 916만엔(약 9705만원)을 대납했다는 언론보도가 나오며 아베가 거짓말을 했다는 논란까지 일고 있는 상황이다.

당시 관방장관으로 아베를 옹호했던 스가는 난처한 상황에 직면하게 됐다.

아사히신문에 따르면 스가 총리는 예산위원회에서 일련의 의혹에 관한 질문을 받았으나 "답변을 삼가겠다" 혹은 "답변할 입장이 아니다"며 답변 거부 의사를 25차례나 표명한 것으로 나타났다.

니혼게이자이신문은 26일자 사설에서 아베의 국회 답변이 식비 일부를 대납했다는 당시 행사와 관련된 인물의 증언과 다르다며 "아베는 일련의 경위를 조사해 국민에게 정중히 설명해야할 책임이 있다"고 논평했다.

이날 주요 일간지 6개 중 5곳에서 적절한 진상규명이나 설명이 필요하다 혹은 아베 전 총리가 책임을 져야 한다는 취지의 사설을 실었다.

다만 아베 전 총리가 이 문제로 기소될 가능성은 작아 보인다.

검사출신의 한 변호사는 니혼게이자이신문에 "아베 전 총리는 비서로부터 허위 설명을 듣고 식사비를 보전한 것을 몰랐다는 것"이라며 "그렇다면 아베 씨가 기소될 가능성은 없을 것"이라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr