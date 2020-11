안수현 한국외국어대학교 법학전문대학원 교수가 25일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 '제11회 아시아경제 금융IT포럼'에 참석해 '마이데이터시대의 핵심, 소비자 정부주권 강화 방안'이란 주제로 발표하고 있다./강진형 기자aymsdream@

