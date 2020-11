[금융IT포럼]정중호 하나금융경영연구소장 "금융·비금융 데이터 결합 절실"

다양한 참여자와 협력적 관계 통해

고객 가치 창출해야

[아시아경제 기하영 기자]"데이터 축적과 활용 역량을 기르고 다양한 참여자와 협력적 관계를 통해 고객 가치를 만들어내는 것이 중요합니다."

정중호 하나금융경영연구소장은 아시아경제와 금융보안포럼 주최로 25일 서울 웨스턴조선호텔에서 열린 '제11회 아시아경제 금융 IT포럼'에서 "마이데이터 시대 금융회사는 금융과 비금융 데이터를 활용하는 종합금융플랫폼으로의 변화와 함께 금융과 비금융을 엮는 생태계 중심의 장기적인 대응이 필요하다"며 이같이 강조했다.

정 소장은 이날 '마이데이터 시대의 도래와 금융업의 대응'라는 주제로 발표에 나섰다. 그는 ▲데이터 및 관련 역량 확보 ▲개인종합자산관리(PFM) 서비스 및 상품개발 역량 고도화 ▲마이데이터 생태계 조성을 금융회사의 마이데이터 대응과제로 제시했다.

정 소장 "데이터 확보와 정제, 분석을 위한 체계와 시스템을 마련해야한다"며 "타 산업과의 제휴, 파트너십을 통한 금융, 비금융 데이터의 결합을 모색해야한다"고 말했다.

이어 "상품 추천, 자산관리 알고리즘 기술 개발 등 마이데이터 사업자 역량 내재화해야 한다"며 "투자부서와 데이터 조직의 협업을 통해 상품 제조, 자문서비스 역량도 강화해야한다"고 덧붙였다. 아울러 API 기반 경쟁력 있는 상품을 제공하고, 비금융 데이터 결합을 통한 맞춤형 특화 상품과 서비스를 개발하는 것도 필요하다고 조언했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr