카카오쇼핑라이브, 누적 시청 1000만 돌파

[아시아경제 부애리 기자] 카카오커머스가 운영하는 쇼핑라이브가 6개월 만에 누적 시청 횟수 1000만회를 돌파했다.

25일 카카오커머스에 따르면 카카오쇼핑라이브는 지난 5월 베타서비스를 시작해 10월에 정식 출범했다.

방송 횟수는 총 85회로, 방송 당 평균 시청 횟수가 11만회에 달한다.

카카오커머스에 따르면 카카오쇼핑라이브의 거래액은 지난달 기준 5월 대비 21배 성장했고, 9월 대비 10월 방송 거래액 역시 2.5배 가량 증가하면서 지속적인 성장세를 보였다.

라이브커머스는 소비자들은 판매자에게 궁금한 점을 실시간으로 물어볼 수 있고, 판매자 역시 소비자들에게 상품에 대한 장점 등을 실시간으로 설명해주는 방식이다.

카카오쇼핑라이브의 경우 카카오톡이라는 국민메신저에서 누구나 쉽게 방송을 볼 수 있다는 장점이 있다.

카카오커머스 관계자는 "고객의 시선과 전문가의 시선에서 상품을 리뷰하는 콘텐츠 강화를 통해 정보와 재미를 동시에 제공할 수 있는 플랫폼으로 거듭나겠다"고 말했다.

