최태원 회장과 군산 소셜벤처 창업가의 두 번째 만남

[아시아경제 김혜원 기자] 최태원 SK그룹 회장이 지난해에 이어 올해도 전북 군산을 찾아 소셜벤처 청년 창업가들과 장시간 격의없는 만남을 이어갔다.

25일 SK그룹에 따르면 최 회장은 전날 전북 군산시 영화동에 위치한 창업지원센터인 '로컬라이즈 타운'을 방문해 청년 창업가들이 운영하는 가게를 일일이 둘러보고 30여명의 청년 창업가와 2시간여 동안 토론했다. 이날 만남은 정부 방역 지침에 따라 참석자 간 거리를 충분히 띄우고 마스크를 쓴 채 시종 화기애애한 분위기 속에서 진행됐다.

최 회장이 방문한 로컬라이즈 타운은 SK E&S가 제조업 쇠락으로 위축된 군산 도시재생을 위해 추진하고 있는 '로컬라이즈 군산(Local:Rise Gunsan)' 프로젝트를 위해 만든 3층 100여평 규모의 공간으로, 소셜벤처를 위한 업무와 교육 공간, 창업팀 육성 장소 등으로 쓰인다.

"회장님이 다시 찾아 주셔서 꿈만 같다"는 한 청년의 발언에 최 회장은 "지난해에는 계획과 실천 의지만 충만했던 여러분 사업이 이제는 자리를 잡고 계속 성장해 나갈 디딤돌을 마련한 것 같아 뿌듯하다"면서 "내년에도 다시 찾아올 테니 계속 꿈과 희망을 키워나가 달라"고 화답했다.

SK E&S의 지원으로 창업 2년차에 접어든 청년 사업가들은 무엇보다 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 극복 해법을 먼저 물었다. 최 회장은 "사업은 항상 예기치 못한 위기와 도전에 부딪히게 되는데, 실패하더라도 경험과 지식을 쌓는 것이니 두려워 말라"면서 "더 나아가 성장하려면 창의력을 발휘해 진화의 방향을 잡고 구체적 로드맵을 짜 실행해 나가야 한다"고 조언했다.

3명의 직원을 채용한 뒤 어떤 리더십이 필요한 지 궁금하다는 한 청년의 질문은 좌중의 웃음을 터트렸다. 최 회장은 "수평 또는 수직적 관계라는 이분법적 구분보다 공감을 통해 리더십과 팔로워십이 돈독해지면 구성원의 우군화가 진행돼 사업을 위한 인적 구성이 더욱 탄탄해 질 것"이라고 따듯한 말을 건넸다.

최 회장은 청년 기업가들과의 만남에 앞서 1시간가량 영화동과 월명동 일대의 소셜벤처 사업장과 협업 중인 소상공인 사업장도 둘러봤다. 청년 사업가가 운영하는 사진관에서는 일회용 카메라로 사진을 찍기도 했으며, 군산 김을 특화해 상품화한 소셜벤처를 찾아서는 지난 주 결혼해 신혼여행을 떠난 대표에게 전해 달라면서 축의금 봉투를 내놓기도 했다.

군산 방문에 앞서서는 올해 초 인수한 SK넥실리스 전북 정읍 공장을 찾아 2차전지용 동박 생산시설을 둘러보고 구성원을 격려했다. 최 회장은 "넥실리스를 SK 새 식구로 맞게 돼 기쁘다"면서 "앞으로도 환경을 지키고 기술력을 더 키워서 명실상부한 글로벌 톱 티어 회사로 우뚝 서 달라"고 독려했다.

