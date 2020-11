[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 24일 오전 서울시사회복지사협회가 주관하는 올해의 복지구청장상 시상식을 갖고 지역내 복지기관장들과 함께 소통하는 시간을 가졌다.

채 구청장은 여성소통문화공간 ‘HEY YDP’ 조성, 방과후 돌봄공간 아이랜드 조성, 취약계층 안부확인사업인 ‘살구초인종’, 스마트플러그 활용 고독사 예방 사업 등 여성, 아동, 어르신을 위한 돌봄환경 개선과 복지안전망 구축에 힘써온 공로를 인정받아 올해의 복지구청장 수상자로 선정되는 영예를 안았다.

채 구청장은 "영등포 복지 발전을 위해 함께 노력해온 복지기관장의 노고를 격려, 안전하고 탄탄한 복지정책, 더욱 열심히 펼쳐나가겠다"는 포부를 전했다.

