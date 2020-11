서초구, 서울시 최초 ‘찾아가는 시상식’ 자원봉사축제 개최

제15회 자원봉사 축제, 서울시 자치구 최초 ‘한 사람을 위한 찾아가는 시상식’으로 열려...2주간 미니콘서트와 함께 수상자 활동 현장에서 표창장 전달, 현장의 감동을 영상으로 담아 12월 1일 유튜브 채널 전격 공개...복지관·공공기관 등 추천으로 ▲면마스크 제작 및 배부 봉사활동 ▲문화예술 재능기부 ▲청소년 멘토링 활동자 중 수상 총 27건 선정

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 UN이 정한 세계 자원봉사자의 날을 맞아 자원봉사자 축제 '2020 서초V페스티벌'을 12월1일 유튜브 채널로 전격 공개한다.

특히 이번 서초V페스티벌은 서울시 최초로 코로나19 시기에 맞춰 최소 인원이 수상자들의 활동현장으로 직접 찾아가는 ‘한 사람을 위한’ 축하공연과 시상식으로 개최한다.

올해 15회를 맞는 서초V페스티벌은 매년 연말 우수 자원봉사자 및 단체, 자원봉사 관리자를 시상하고 봉사자들과 함께 즐기는 축제의 장이다.

구는 찾아가는 ‘한 사람을 위한’ 축하공연과 시상식을 11월3일부터 16일까지 2주간 성황리에 개최, 이런 현장의 감동이 담긴 찾아가는 시상식을 영상으로 담아 12월1일 서초구자원봉사센터 유튜브 채널에서 전격 공개될 예정이다.

구는 복지관, 공공기관 등에서 추천을 받아 우수봉사자 총 27건을 선정했다. 찾아가는 시상식 수상자는 ▲대상 1건 ▲우수봉사자(개인/단체) 16건 ▲코로나19 특별부문 3건 ▲분야별 시상 6건, 교육장이 수여하는 ▲청소년 수상자 1건 등 총 27건이다.

찾아가는 시상식의 주인공들은 ▲노인복지관 기자단 ▲전문봉사단 ▲공공기관 민원실 안내 ▲청소년 봉사활동 멘토링 ▲문화예술공연 재능기부 ▲작은도서관?자원봉사캠프에서 소외된 이웃을 위한 활동 등에서 봉사한 주민들이다.

특히 올해는 코로나19 극복을 위해 안심튼튼 면마스크 제작 및 기부, 방역활동 분야에서 활약한 자원봉사자에게 특별부문 시상도 추가된다.

더불어 봉사활동 시간에 따른 수상자(▲300시간 은장 ▲500시간 금장 ▲1000시간 봉사왕)에게는 모바일 상장을 개별 문자로 발송할 예정이다. 언택트 시대에 맞춰 종이 감사장을 전달하던 방식에서 모바일 방식으로 변경, 환경친화적 장점과 함께 보관도 용이할 것으로 기대된다.

또 모바일 상장은 향후 자원봉사 인정을 위해 활용될 계획이다.

한편 서초구자원봉사센터는 사회적 거리두기와 자원봉사자들의 안전을 위해 전반적으로 자원봉사 활동이 위축됐음에도 불구, 손바느질로 '안심튼튼 마스크' 5000개 만들기, 폭염 취약계층을 위한 비대면 봉사활동 '서초V쿨키트', 온라인 재능나눔 플랫폼 '서초재능TV' 운영 등 시의적절한 봉사활동 기회를 마련하고 있다.

조은희 구청장은 “올해 코로나19로 봉사활동이 무척 힘드셨을 텐데도, 재택봉사활동부터 재능기부 콘텐츠 영상 제작까지 변함없이 다양한 봉사활동을 통해 이웃에게 행복을 선사해주신 11만 봉사자님들에게 감사드린다”며 “내년에도 위드 코로나 시대에 발맞춰 참여형 재능나눔 온라인 채널운영, 지역을 돌보는 네트워크 구축, 도시회복력 증진과 건강한 청소년들의 성장을 위한 자원봉사 활동 등 새로운 자원봉사 패러다임을 고민하고 시도할 계획”이라고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr