장재성 광주시의원, 택배노동자 지원 조례안 발의

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 장재성 광주광역시의원(더불어민주당, 서구1)은 지난 20일 택배노동자를 돕기 위해 ‘광주광역시 택배노동자 지원 조레안’을 대표 발의했다고 22일 밝혔다.

최근 3년간 택배업에서 발생한 산업재해는 2017년 135건에서 2019년 180건으로 해마다 증가하고 있는 상황이다.

장재성 의원이 대표 발의한 해당 조례안에 따르면 광주광역시는 택배노동자에 대한 체계적인 지원을 위하여 지원계획을 5년마다 수립·시행하고, 관련 실태조사를 실시해야 한다.

광주광역시 및 소속 직속기관 및 사업소 등의 청사, 그 밖에 시민의 편의를 위해 필요한 곳에 무인택배함을 설치·운영할 수 있게 된다.

아울러 시장은 택배노동자의 안전 및 보건을 위한 시설의 설치 및 개선 지원, 택배노동자의 노동환경개선을 위한 제도와 정책의 개발, 택배노동자의 권익 증진을 위한 교육 및 홍보 등의 사업을 실시할 수 있다는 조항도 포함했다.

장재성 의원은 “광주광역시에서 활동하는 택배노동자를 지원하는데 필요한 사항을 규정함으로써 생활물류서비스의 편의성을 제고하고, 택배노동자의 부담을 완화해 택배노동자의 노동환경 개선과 지역경제의 균형 있는 발전에 기여하기 위해 본 조례를 발의하게 됐다”고 말했다.

한편, 상임위를 통과한 조례안은 오는 27일 본회의에서 최종 의결될 예정이다.

