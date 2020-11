포항시, 내년도 당초예산 2조4329억 편성 … 올해比 21.1% 증액

지진피해구제지원금 3166억원 포함 … 세입 급감 감안해 800억 규모 지방채 발행

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 2020년 당초예산보다 4236억원(21.1%)이 증가한 총 2조4329억원 규모의 2021년 당초예산안을 편성해 시의회에 제출했다고 22일 밝혔다.

이번 예산안은 일반회계는 2조1690억원, 특별회계는 2639억원으로 편성됐다. 어려운 여건에도 예산규모가 4236억원이나 증가한 것은 지진피해구제지원금 3166억원이 포함된 결과다.

올해 코로나19 극복과 태풍·호우 피해 등 재난의 선제적 대처에 1000여억원의 예산을 투입한 상태에서 내년도에도 포스코를 비롯한 철강공단의 경기불황으로 인해 지방교부세 감소 등 세입은 급격히 감소할 것으로 보인다.

반면에 늘어나는 국·도비 보조사업에 대한 시비 부담에다 코로나19로 인한 지역경제 회복 투자에 따른 확장재정으로, 부족예산 800억원을 지방채 발행으로 충당하게 된다.

포항시는 내년에 서민생활 안정과 도시활력 분야에 5753억원, 포항형 뉴딜·미래성장 기반구축 분야에 1320억원, 생태·문화도시분야에 2414억원, 생활안전망 구축 및 시민 안심도시 분야에 3520억원을 투자할 계획이다

분야별 주요편성 주요 내역을 보면, 지진피해 구제지원금에 3166억원, 지역화폐 3000억원 발행을 위한 예산 362억원, 소상공인 카드수수료지원 및 특례보증·이차보전금 지원에 43억원, 전통시장 환경개선에 48억원 등을 편성했다.

또한 농촌중심지활성화사업과 기초생활거점 육성사업에 130억원, 어촌뉴딜 사업에 127억원 등 농·어촌 활성화 사업에 총 1530억원을 배정했다. 내년 한해 택시감차 100대를 목표로 하고 우선적으로 51억원을 편성했다.

이 밖에 포항형 뉴딜·미래성장 동력 확보를 위한 사업으로 영일만4일반산업단지 조성에 400억원, 포항융합기술산업지구 조성에 68억원, 학산천·구무천 생태복원사업에 108억원, 구도심 도시재생사업에 167억원, 두호·옥명·북송공원 등 장기미집행 공원부지 매입에 150억원 등을 편성했다.

또한 감염병 예방체계 구축과 호흡기전담클리닉 설치에 39억원, 유치원 및 초중고 전면 무상급식 시행에 200억원, 다원복합센터 건립에 130억원, 장애인형국민체육센터 마무리 사업비 105억원을 투입할 계획이다.

이강덕 포항시장은 "어려운 재정상황 속에서도 포스트 코로나 대응과 미래성장 기반구축 사업 등 지속가능한 발전과 민생안정, 지역경기 활력 제고를 위해 지방채 발행을 통한 재정확장형 예산을 편성했다"고 설명했다.

한편, 이번에 제출된 내년도 당초예산안은 오는 30일부터 열리는 제279회 포항시의회 정례회의 심의를 거쳐 다음달 21일 최종 확정된다.

