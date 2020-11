주호영 “文정권, 공수처법 군사작전 돌입…국민 저항 직면할 것”

“공수처장, 추미애 보다 더한 ‘내 편’ 앉힐 것”

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 22일 고위공직자범죄수사처(공수처)와 관련해 “문재인 정권이 공수처법 개정을 위한 ‘군사작전’에 돌입하겠다고 엄포를 놓고 있다”며 “국민적 저항에 직면할 것”이라고 밝혔다.

주 원내대표는 이날 페이스북에서 "괴물 공수처가 출범하면, 청와대와 권부 요직에 앉아 불법으로 이권을 챙기는 권력자들의 사건이 불거져도 공수처가 사건을 가져가 버리면 그만"이라며 "권력형 비리의 쓰레기 하치장, 종말처리장이 될 것"이라며 이같이 말했다.

주 원내대표는 공수처장에는 "추미애 법무부 장관보다 더한 막무가내 '내 편'을 앉힐 게 분명하다"고 밝혔다.

주 원내대표는 "공수처법을 막을 힘이 우리 야당에게는 없다. 삭발하고 장외투쟁해 봐야 눈 하나 깜짝할 사람들이 아니다“라며 ”대란대치(大亂大治), 세상을 온통 혼돈 속으로 밀어넣고 그걸 권력 유지에 이용한다는 게 이 정권의 통치기술“이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr