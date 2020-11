▲정경진씨 별세. 정태영(현대카드/캐피탈/커머셜 부회장)·해승·은미씨 부친상, 정명이(현대카드/캐피탈 브랜드부문 대표, 현대커머셜 총괄대표)씨 시부상, 서울아산병원 장례식장 30호. 발인:11월 24일 화요일 08시. 02)3010-2000

