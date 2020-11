속보[아시아경제 임주형 기자] 경기도는 21일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자가 75명 추가돼 22일 0시 기준 누적 확진자가 6442명이 됐다고 밝혔다.

하루 전날 93명(20일)의 확진자가 발생해 100명대 턱밑까지 육박한 일일 확진자는 주말 영향으로 검사 건수가 줄며 70명대로 내려왔지만, 확산세는 여전한 상황이다.

주요 감염 사례를 보면 용인 키즈카페 관련해 8명이 추가로 확진돼 이와 관련한 도내 누적 확진자가 22명으로 늘었다. 지난 15일 첫 확진자가 나온 포천 요양원 관련해서도 하루에 8명이 양성 판정을 받아 이 요양원 관련 확진자는 27명으로 늘어났다.

