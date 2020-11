누나의 불복 지지? 트럼프, '가짜 트윗'에 반응했다가 또 체면 구겨

[아시아경제 나한아 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 누나가 대선 불복을 지지한다는 내용의 가짜 기사가 담긴 트윗에

"사랑해"라고 답변했다.

외신에 따르면 트럼프 대통령은 지난 20일(현지 시각) 오전 자신의 트위터에 가짜 기사가 담긴 트윗을 함께 올리며 "고마워, 엘리자베스. 사랑해"라고 올렸다.

공유한 기사에는 트럼프 대통령의 누나인 엘리자베스 트럼프 그라우가 트럼프가 대선 승리자임을 주장하는 글을 트위터에 올렸다고 쓰여있다.

'베티 트럼프'라는 이름의 계정에는 엘리자베스의 사진과 함께 "이번 선거는 내가 침묵을 깨고 가족을 대신해 목소리를 내도록 했다. 내 동생은 이번 선거에서 이겼고 끝까지 싸울 것이다. 우리는 언제나 투사의 가족이었다"라는 글이 올라와 있었다.

해당 계정은 엘리자베스가 아닌 다른 사람이 운영하는 가짜 계정으로, 민주당과 언론 등을 비판하는 보수적인 글들이 올라와 있었다.

논란이 퍼지자 해당 계정 운영자는 "패러디임을 더 빨리 분명히 밝혀야 했는데, 트럼프 대통령이 이 계정에 주목할 것이라고 예상하지 못했다"라며 "용서해주길 바란다. 혼란을 일으켜 미안하다"라고 했다.

트위터는 해당 계정이 플랫폼 조작과 스팸에 관한 규정을 위반했다며 계정을 영구 정지시켰다.

