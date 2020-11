[아시아경제 구은모 기자] 그린플러스 그린플러스 186230 | 코스닥 증권정보 현재가 12,700 전일대비 300 등락률 +2.42% 거래량 347,219 전일가 12,400 2020.11.19 13:58 장중(20분지연) 관련기사 그린플러스, 3분기 매출액 139억원… 전년 대비 67%↑그린플러스, 15억원 규모 여주 스마트팜 신축 공사 계약그린플러스, 100% 무상증자 결정…"주주가치 제고" close 는 덕양건설으로부터 57억8170만원 규모의 경남 스마트팜 혁신밸리 조성사업(핵심시설) 임대온실(복합용) 건축공사 중 온실공사를 수주했다고 19일 공시했다. 계약기간은 오는 23일부터 내년 5월20일까지다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr