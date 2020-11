쿠팡, '겨울나기' 테마관 열어

2주간 40여 개 겨울 시즌 상품 특가 판매

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 본격적인 겨울 시즌을 앞두고 겨울철 필수 상품들을 모아 선보이는 '따뜻한 겨울나기' 테마관을 연다고 18일 밝혔다. 이번 테마관은 오는 30일까지 2주간 진행된다. '겨울나기' 테마관에서 쿠팡은 40여개의 다양한 겨울 용품들을 ▲계절 가전 ▲냉기 차단용품 ▲유아 방한용품 ▲맛있게 겨울나기 등 총 6개의 카테고리로 나눠 최대 40% 할인된 금액으로 선보인다.

고객들의 쇼핑 편의성도 높였다. 모델 별로 비교가 쉽지 않은 온수매트, 건조기, 가습기, 헤어드라이기 등의 제품들은 각 품목별 구매가이드를 제공해 구매하고자 하는 고객들이 편리하게 제품을 비교해 구매할 수 있도록 했다. 윤혜영 쿠팡 리테일 부사장은 "최근 급격히 변하는 기온으로 겨울 용품을 미리 준비하고자 하는 고객들이 늘고 있다"며 "쿠팡이 엄선한 상품들로 구성된 이번 테마관을 통해 많은 고객들이 합리적인 가격의 겨울 용품들로 따뜻한 겨울을 나길 바란다"고 했다.

