[포토] 한예슬, 타투가 살짝 '독보적 비주얼'

17일 코스모폴리탄은 한예슬과 함께한 화보 일부를 공개했다. 홀리데이 무드로 진행된 이번 화보에서 한예슬은 긍정적인 에너지와 관능적인 매력을 동시에 발산하며 팔색조 매력을 뽐냈다.

특히 한예슬은 보디라인이 드러난 파격적인 의상을 완벽하게 소화하며 매혹적인 분위기를 연출했다.

이어진 인터뷰에서 한예슬은 "예전에는 언제나 좋은 모습만 보여드리려 했다. 슬프거나 힘든 것보다는 항상 에너지 넘치고 긍정적인 모습을 보여 드리려 노력했다. 지금은 다양한 모습을 보여드릴 수 있게 된 것 같다"고 털어놨다. 그러면서 "저를 보여줄 때 자신감이 있는 게 한예슬다운 모습인 것 같다"고 자신만의 긍정적인 에너지를 드러냈다.



한편, 한예슬의 자세한 인터뷰와 화보는 '코스모폴리탄' 12월호와 웹사이트을 통해 만나볼 수 있다.

