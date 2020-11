시너지이노베이션 "타액·항원용 검체 채취키트 美 FDA 품목허가 승인"

[아시아경제 유현석 기자] 시너지이노베이션 시너지이노베이션 048870 | 코스닥 증권정보 현재가 4,190 전일대비 775 등락률 +22.69% 거래량 15,160,217 전일가 3,415 2020.11.16 15:32 장중(20분지연) 관련기사 시너지이노베이션, 항원용 바이러스 검체 채취키트 美 FDA 품목 등록해외임상 소식! 또 한번 터지는 ‘제2의 신풍제약’! 놓치면 손해입니다!시너지이노베이션, 3분기 영업익 62억원… 전년比 207%↑ close 은 타액용 및 항원(신속진단키트)용 검체 채취키트에 대한 미국FDA 품목허가 승인을 획득했다고 16일 밝혔다.

회사는 이번 FDA 승인을 통해 검체 채취키트 전 분야로 제품 라인업을 확대하고 해외 시장을 적극 공략한다는 계획이다.

타액용과 항원용 검체 채취키트는 코와 목구멍에서 면봉으로 검체를 채취하던 기존 방법 대비, 바이러스의 보존 및 생존율을 월등히 개선시킨 것이 특징이다. 전세계적으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 재확산되는 가운데 타액용과 항원용 검체 채취키트에 대한 해외수요가 꾸준히 늘어나고 있는 만큼, 해외시장에 대한 수출길도 본격적으로 열릴 것으로 기대된다.

회사 관계자는 “미국 FDA 품목허가 승인을 연이어 획득하면서 제품 품질에 대한 신뢰를 확보함과 동시에 검체 채취키트의 추가 수출을 위한 발판을 마련했다”며 “북미와 일본을 중심으로 타액용 및 항원용 검체 채취키트 제품에 대한 수요가 점점 높아지고 있는 만큼, 해외 시장을 본격 공략할 계획”이라고 말했다.

한편, 시너지이노베이션은 검체 채취키트에 대해 유럽CE 인증, 미국 FDA 품목허가를 획득하고, 해외 수요에 대응하기 위해 생산설비를 꾸준히 확충하는 중이다.

