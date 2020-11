HDC현대산업개발 "아시아나 인수 무산 소송 관련 법적 대응"

[아시아경제 이민지 기자] HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 21,100 전일대비 250 등락률 +1.20% 거래량 458,154 전일가 20,850 2020.11.16 13:39 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일HDC현산 "아니아나항공 인수 계약금 소송 관련 공식통보 없어"[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일 close 은 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 5,570 전일대비 1,280 등락률 +29.84% 거래량 140,780,746 전일가 4,290 2020.11.16 13:39 장중(20분지연) 관련기사 아시아나항공, 개인 투자자 관심 집중... 주가 29.84%...아시아나 사장 "인위적 구조조정 없다…고용안정 바탕 지속성장 모색"말이 많습니다! 항공사 빅딜, 이거 하나로 끝납니다! 놓치지 마세요! close 인수와 관련해 당사의 권리와 주주가치가 훼손되지 않도록 향후 법적인 대응에 있어 모든 가능성을 열어 놓고 폭넓은 검토를 진행하겠다고 16일 공시했다.

은 지난 13일 아시아나항공과 금호산업이 제기한 질권소멸통지 등 청구 소송의 소장을 송달받았다고 밝혔다.

