LGU+, 한국시리즈 AR·VR·특별중계 서비스 운영

LG유플러스가 증강현실(AR)·가상현실(VR) 기술로 프로야구 한국시리즈 중계를 즐길 수 있는 실감형 서비스를 운영한다.

LG유플러스는 17~25일 열리는 한국시리즈에서 ▲AR글래스 'U+리얼글래스'에서만 볼 수 있는 U+프로야구 특화 서비스 ▲경기장 명당 자리에서 관람이 가능한 VR Live 콘텐츠 ▲프로야구 팀 전 감독·선수와 함께 하는 특별중계 등을 제공한다고 16일 밝혔다.

U+리얼글래스는 100인치 화면, 4개의 스크린으로 실시간 야구 중계는 물론 다양한 관련 정보를 동시에 제공한다. 야구 서비스 플랫폼 U+프로야구 이용자들은 ▲생중계 방송 ▲주요 경기 정보(점수·투구·아웃 현황) ▲투수 대 타자 기록 ▲다른 구장 상황 등을 한눈에 확인할 수 있다.

VR Live는 U+VR 앱을 통해 이용할 수 있다. 한국시리즈 Live 경기에 들어가면 예매하기 어려운 포수 뒤 명당 자리에서 경기를 보는 시야로 생생하게 감상할 수 있다. 이닝 교체나 쉬는 시간에 더그아웃 선수들을 눈 앞에서 볼 수도 있다. U+프로야구에서 제공하는 특별중계에는 김인식 전 야구대표팀 감독과 올해 은퇴를 선언한 김태균·정근우가 해설자로 나선다.

U+프로야구의 AR글래스 맞춤형 서비스는 U+리얼글래스에서 이용할 수 있다. 해당 기기에서 U+프로야구 앱을 실행하면 자동으로 전용 콘텐츠 화면이 나온다. U+리얼글래스는 전국 LG유플러스 매장과 공식 온라인몰 '유플러스숍'에서 구매할 수 있다. AR글래스를 비롯해 VR Live 관람이나 특별중계를 체험해 보고 싶다면 서울 강남역에 위치한 LG유플러스 복합문화공간 '일상비일상의틈'에 방문하면 된다.

