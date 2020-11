[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 영암군에서 경비행기가 추락해 2명이 부상을 당했다.

14일 영암소방서에 따르면 이날 오후 4시 25분께 영암군 군서면에서 경비행기가 추락해 교관 등 2명이 골반과 다리 등이 골절돼 병원으로 후송됐다.

사망자는 없는 것으로 알려졌다.

소방당국은 사고당시 착륙도중 전깃줄에 걸렸다는 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

