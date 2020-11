아이폰12 디스플레이 결함 논란에…애플 "조사중"(종합)

저조도에서 화면 깜빡이거나 암전, 빛샘 현상 등

[아시아경제 한진주 기자] 아이폰12 시리즈 제품 결함 논란이 지속되고 있다. 폭발적인 인기에 제품을 배송받기까지도 상당한 시간이 소요되는데 디스플레이나 카메라 등 기기에 문제가 발생하고 있어서다. 특히 국내에서 구매자들의 불만이 거세지자 애플 측도 조사에 착수했다.

12일 아이폰 커뮤니티 등에 따르면 아이폰12와 아이폰12 프로 구매자들이 어두운 곳에서 화면 밝기를 어둡게 설정하고 영상을 보거나 웹서핑을 할 때 화면이 깜빡거리는 일명 '번개 현상'을 겪고 있다는 게시글이 꾸준히 업로드되고 있다.

소비자들이 제기하는 문제 중에서는 디스플레이 관련 이슈가 주를 이룬다. 50% 밝기 상태에서 아예 화면이 암전되는 '블랙' 이슈, 디스플레이 측면이나 하단 밝기가 균일하지 않은 빛샘 현상 등도 다수 이용자들에게서 언급되고 있다. 화면이 붉게 나타나는 '벚꽃 현상', 화면 이 녹색을 띄는 '녹조현상' 등 디스플레이 관련 이슈는 출시 초기부터 문제로 지적됐다. 아이폰 카페에서는 테두리나 외관 흠집이나 카메라 먼지, 버튼 함몰, 불량 화소 문제 등 기기를 받자마자 체크해야 할 부분들을 공유하기도 한다.

아이폰12 출시 직후부터 결함 문제를 지적하는 소비자들이 많아 애플도 이를 예의주시하고 있다. 애플코리아 관계자는 "소수의 보고된 건에 대해서 인지하고 있고 현재 조사중"이라고 밝혔다.

디스플레이 관련 여러 현상들이 소프트웨어 문제로 판명날 경우 소프트웨어 업데이트를 통해 해결할 수 있을 것으로 보인다. 이달 초 애플은 에어팟 프로의 사운드 문제가 발생했다는 점을 인지하고 무상교체를 실시했고, 아이폰X의 터치 문제가 있는 아이폰X의 디스플레이 모듈을 교체해준 전례가 있다.

이번 아이폰12 디스플레이 문제에 대해서는 애플스토어나 공인 AS센터 등에서도 소프트웨어 결함으로 파악하고 있다. 한 구매자는 "애플 상담센터에서도 소비자들에게 소프트웨어 문제라고 안내해서 언제 해결될 지 알 수가 없어 환불을 고려하고 있다"고 말했다. 또 다른 아이폰 사용자는 "100만원이 넘는 돈을 주고 구입한 기기인데 애플이 아니라 소비자가 왜 검수를 해야하는지 모르겠다"고 지적했다.

품질 이슈와 별개로 아이폰12 프로 공급난은 출시 2주째에 접어든 지금도 지속되고 있다. 이통사 온라인몰 등을 통해 구입한 일부 소비자들은 10월 말 아이폰12 프로 사전예약을 신청하고도 11월 중순까지 배송을 기다려야 하는 상황이다. 당장 환불조치를 하더라도 새 기기를 받으려면 최소 2~3주 가량 기다려야 한다는 점도 환불을 고민하게 하는 요소다.

