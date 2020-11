LG생활건강, 광군제 성료…역대 최대 매출 갱신

[아시아경제 조유진 기자] LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,631,000 전일대비 60,000 등락률 +3.82% 거래량 33,866 전일가 1,571,000 2020.11.12 13:19 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매도세에 코스피·코스닥 동반 하락코스피, 장 초반 9거래일 만에 소폭 하락… “백신 낙관주의 경계해야”개인 1兆 넘게 팔아도 외국인·기관 매수행렬…코스피 1.3% 상승 마감 close (대표 차석용)이 올해 광군제에서 역대 최대 매출을 갱신했다고 12일 밝혔다.

LG생활건강은 후, 숨, 오휘, 빌리프, VDL, CNP 등 6개 럭셔리 화장품 브랜드의 매출이 15억5000만RMB(약 2600억원)을 기록하며 전년대비 174% 신장하는 성과를 거뒀다.

후는 광군제 매출이 지난해 대비 181% 신장한 가운데, 럭셔리 화장품 브랜드 매출 순위에서 에스티로더, 랑콤에 이어 3위에 올라서며, 뷰티브랜드 10억RMB(약 1680억원) 브랜드 클럽에 입성했다.

특히 후의 대표 인기 제품인 천기단 화현 세트는 티몰 전체 카테고리 중 매출 기준으로 화웨이, 애플에 이어 3위를 차지했으며, 이는 지난해보다 200% 증가한 76만 세트를 판매한 큰 성과이다.

또한 처음으로 뷰티카테고리에서 1위를 기록한 가운데, 기초 스킨케어 카테고리에서는 지난해에 이어 2년째 1위를 차지했다.

숨은 전년대비 92% 신장하며, 국내 럭셔리 뷰티 브랜드 중 3위를 차지했으며, 이밖에 오휘 783%, CNP 156%, 빌프 153%, VDL 7% 등 럭셔리 화장품 브랜드의 매출이 전년 대비 높은 성장을 보였다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr