취급 중단, 한도 축소…연말 앞두고 대출 더 조이는 은행(종합)

시중銀 총량관리 '속도'

취급 중단ㆍ한도 제한 등

[아시아경제 김효진 기자] 주요 시중은행들이 연말을 앞두고 대출 총량관리에 본격적으로 속도를 내고 있다. 대출상품 취급을 잠정 중단하거나 한도를 제한하는 식이다. 정부의 적극적인 개입, 리스크관리 필요성 증대 등이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파를 고려해 일찌감치 높여둔 연중 대출 증가율 목표치가 하반기 '영끌(영혼까지 끌어모아 대출)', '빚투(빚내서 투자)' 등의 영향으로 초과된 것도 옥죄기를 재촉하고 있다는 분석이다. 은행들이 고삐를 죄면서 연말까지 자금이 필요한 실수요자들의 대출은 더욱 어려워질 것으로 전망된다.

11일 은행권에 따르면 NH농협은행은 지난 9일부터 주택관련대출을 취급할 때 적용하는 총부채원리금상환비율(DSR) 기준을 한시적으로 강화했다. DSR은 모든 가계대출의 원리금 상환액을 연간 소득으로 나눈 값으로, 차주의 원리금 상환 부담을 계산하는 지표다. 이전까지 NH농협은행 주택 관련 대출은 DSR 100%까지 받을 수 있었으나 9일부터는 DSR이 80%를 넘으면 대출이 거절된다.

NH농협은행은 주요 대출상품의 우대금리도 연말까지 축소해 적용키로 했다. 주요 주택담보대출(주담대) 최대 우대금리는 0.4%포인트, '신나는직장인대출'과 'NH튼튼직장인대출' 등 우량 신용대출 우대금리는 0.2%포인트 줄어든다. 우대금리를 낮추면 최종 금리가 그만큼 인상돼 대출 문턱이 높아지는 효과를 낸다.

하나은행은 오는 16일부터 '모기지신용보험(MCI)'과 '모기지신용보증(MCG)' 대출 신규 취급을 한시 중단하기로 했다. MCI나 MCG 대출을 이용하면 돈을 빌리려는 집주인이 소액임차보증금만큼을 추가로 대출받을 수 있다. 이 대출을 받지 못하면 대출 한도가 줄어드는 셈이다. 우리은행도 MCIㆍMCG 대출을 연말까지 중단했다.

우리은행은 또 지난달 30일부터 ▲임대인의 소유권이 이전되는 경우 ▲선순위 근저당권 말소나 감액 조건으로 전세대출을 받으려는 경우 ▲다른 은행에서 이미 전세대출을 받았으나 우리은행으로 갈아타려는 경우 전세대출을 내어주지 않고 있다.

KB국민은행은 KB무궁화신용대출(경찰청 협약)과 집단신용대출 DSR 기준을 기존 70%에서 지난달 16일 40% 이내로 조정했다. 신한은행은 개인신용대출 한도를 책정할 때 신규고객에게는 DSR 100%를, 기존고객에게 120%를 적용하던 것을 지난 9월부터 모두 100%로 맞췄다.

KB국민ㆍ신한ㆍ하나ㆍ우리ㆍNH농협 등 5대 시중은행의 지난달 말 가계대출 잔액은 657조5520억원으로 9월(649조8909억원)에 견줘 7조6611억원 늘었다. 8월에 8조4098억원이었던 증가액이 9월에 다소 줄었다가 지난달 다시 커진 흐름이다. 이런 가운데 지난달 말 전세대출 잔액이 101조6828억원으로 사상 처음 100조원을 돌파하는 등 대출 총량 증가세가 올들어 매달 이어지는 추세다.

주요 은행들은 올해 연중 대출 증가율 목표를 4% 선으로 잡았다가 코로나19 확산으로 소상공인ㆍ중소기업 등에 대한 대출 수요가 높아지면서 6~7%선으로 목표를 높였다. 그러나 하반기 들어 '영끌', '빚투' 열풍이 일고 전셋값 폭등으로 주택 관련 자금수요가 높아지면서 대다수 은행이 상향된 목표치를 넘길 것이란 전망이 높다.

'코로나 부실' 등 우려 속 관리 잰걸음

전 금융권 10월 가계대출 13.2조 ↑

코로나19 대응을 위한 소상공인 대출만기 연장(내년 3월까지) 등으로 잠재적 부실의 가능성이 축적되는 것도 은행들의 마음을 조급하게 만드는 요인으로 꼽힌다. 시중은행 관계자는 "정부나 금융당국의 엄격한 관리 강화도 영향을 미쳤지만 은행 자체의 코로나19에 따른 건전성 우려 또한 높아지고 있다"고 말했다.

한편 정부는 향후 흐름에 따라 대출 억제를 위한 별도의 대책을 시행하는 방안을 검토 중이다. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 지난 9일 국회 예산결산특별위원회에 출석해 "정부가 경계심을 갖고 관리 방안을 마련하면서 적극적으로 대응하고 있다"고 말했다. 금융당국 또한 경우에 따라 DSR 규제 강화 등의 카드를 꺼내들 수 있다는 입장이다.

한편 지난달 금융권 전체 가계대출은 9월 말 대비 13조2000억원 증가했다. 증가폭이 전월(11조원) 대비로는 2조2000억원, 전년 동월(8조3000억원)보다는 4조9000억원 확대됐다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr