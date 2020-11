장제원 "통합 반대 지상욱, 적폐 자유한국당과는 왜 통합했나"

[아시아경제 이지은 기자] 안철수 국민의당 대표의 '야권 재편' 제안에 비판적 반응을 보인 지상욱 여의도연구원장에게 같은 당 소속인 장제원 국민의힘 의원이 "그토록 적폐라고 몰아붙였던 자유한국당과는 왜 통합했나"며 반박했다.

장 의원은 10일 페이스북을 통해 "지 연구원장께 한 말씀 드린다"며 이같이 말했다.

앞서 지 연구원장은 자신의 페이스북에 "정치입문 9년 만에 5번 창당? 무조건 야권이라고 모두 통합해야 혁신이 아니"라며 "그냥 반문연대해서 주인이 되겠다는 생각만 하시는데, 이제 그만하라. 많이 쪼그라들었다"고 조언했다.

안 대표가 주장하는 야권 통합에 회의적 입장을 내비친 것. 하지만 이에 대해 장 의원은 "그토록 적폐라고 몰아붙였던 한국당과는 왜 통합을 하셨나, 새로운 보수당은 도대체 몇 번을 창당했나"며 "바른정당 - 바른미래당 - 새로운 보수당 - 미래통합당 4년만에 5번이라면 9년만에 5번이 그리 잦은 것 같지는 않다"고 말했다. 여러 차례 통합을 거듭해온 바른정당계에 속해 있는 지 연구원장의 이력을 지적한 것.

장 의원은 "새로운 보수당은 쪼그라들었던 당 아니었나. 언제부터 '국민의힘'의 주인이 되셨나"며 "우리들의 일그러진 정치이력들을 들추어 내기 시작하면, 야권 인사 중에 정치할 사람이 과연 몇 명이나 될까"라고 반문했다.

그는 "지긋지긋한 계파정치, 오만방자한 감별정치, 구역질나는 부패정치, 일인 지배의 보스정치, 피비린내 나는 학살정치, 대통령을 끌어내린 탄핵에서 문재인 정권에 깨춤추다 이제야 깨닫고 넘어온 분들까지"라며 "모두가 문재인 정권 창출에 큰 역할을 한 죄인들 아닌가"라고 비판했다.

이어 "저는 '새로운 보수당'과의 통합때도 한국당이 모든 기득권을 내려놓아야 한다고 주장했었다. 지금도 마찬가지"라며 "모두가 겸허하게 기득권을 내려놓아야 한다"고 덧붙였다.

장 의원은 안 대표를 향해서도 "안 대표 또한 자신이 중심이 되겠다는 생각으로 한 제안이었다면 그 생각 버려야 한다"며 "국민의힘이나 국민의당이나 그 어떤 세력의 이익이 아닌, 오로지 정권창출을 위한 연대와 통합에 나서야 할 때"라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr