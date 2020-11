기초과학연구원, 하성도 신임 부원장 초빙

[아시아경제 황준호 기자] 기초과학연구원은 하성도 한국과학기술연구원 책임연구원을 부원장으로 초빙해 9일부터 임기를 시작한다고 6일 밝혔다.

기초과학연구원은 지난 5월 부원장 직위를 신설했다. 과학기술 유관 기관 및 부원장 추천위원회의 후보자 추천과정을 거쳐 신임 부원장을 초빙했다. 부원장은 원장을 보좌해 연구단 지원 및 기관 경영 업무를 총괄하며, 임기는 2년이다.

하 신임 부원장은 서울대학교 기계공학과 졸업 후 한국과학기술원에서 기계공학 석사, 미국 메사추세츠공과대학(MIT)에서 기계공학 박사 학위를 받았다. 이후 한국과학기술연구원에서 CAD/CAM연구센터장, 지능시스템연구본부장, 기술사업본부장, 기술정책연구소장, 연구기획조정본부장, 융합연구정책센터장, 강릉분원장을 역임했다.

노도영 원장은 "하성도 신임 부원장은 KIST에서 27년간 재직하며 연구와 기술사업화, 사업기획·조정, 정책 수립 등에 경험을 축적한 인재"라며 "높은 식견과 경륜을 바탕으로 IBS 부원장 업무를 잘 수행하리라 기대한다"고 말했다.

하 신임 부원장은 "부원장으로서 IBS가 세계적 기초연구기관이 되는데 기여해 우리나라 위상을 높이고 국민들에게도 기초과학의 중요성을 알리도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

