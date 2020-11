휴온스-고려대의료원, 코로나19 치료제 개발 맞손

[아시아경제 조현의 기자] 휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 60,600 전일대비 500 등락률 +0.83% 거래량 67,906 전일가 60,100 2020.11.06 10:00 장중(20분지연) 관련기사 휴온스, 안구건조증 신약 국내 임상2상 승인휴온랜드, 결막염 치료제 中 품목허가휴온스, 50억 규모 자기주식취득 신탁계약 체결 close 가 고려대학교의료원과 손잡고 흡입형 천식치료제 ‘제피러스’를 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제로 약물 재창출한다.

휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 60,600 전일대비 500 등락률 +0.83% 거래량 67,906 전일가 60,100 2020.11.06 10:00 장중(20분지연) 관련기사 휴온스, 안구건조증 신약 국내 임상2상 승인휴온랜드, 결막염 치료제 中 품목허가휴온스, 50억 규모 자기주식취득 신탁계약 체결 close 는 고려대학교 의료원산학협력단과 ‘코로나19 및 항바이러스 치료제 공동연구에 대한 MOU’를 체결했다고 6일 밝혔다.

휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 60,600 전일대비 500 등락률 +0.83% 거래량 67,906 전일가 60,100 2020.11.06 10:00 장중(20분지연) 관련기사 휴온스, 안구건조증 신약 국내 임상2상 승인휴온랜드, 결막염 치료제 中 품목허가휴온스, 50억 규모 자기주식취득 신탁계약 체결 close 는 바이러스 질환 전문 연구 시설과 연구진을 보유한 고려대의료원과 공동 연구를 통해 제피러스와 경기도경제과학진흥원에서 기술이전 받은 항바이러스 물질 10여종에 대한 코로나19·항바이러스 치료제 개발 가능성을 확인할 예정이다.

벨기에 SMB사의 제품으로 휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 60,600 전일대비 500 등락률 +0.83% 거래량 67,906 전일가 60,100 2020.11.06 10:00 장중(20분지연) 관련기사 휴온스, 안구건조증 신약 국내 임상2상 승인휴온랜드, 결막염 치료제 中 품목허가휴온스, 50억 규모 자기주식취득 신탁계약 체결 close 가 국내 독점 라이선스 및 허가권을 보유한 제피러스는 폐의 염증을 완화하는 흡입형 코르티코스테로이드(ICS) 제제 ‘부데소니드(미분화)’와 신속한 기관지 확장 효과가 있는 지속성 베타2-항진제(LABA) ‘살메테롤’의 복합제다.

회사 측은 ICS/LABA 제제가 코로나19 바이러스에 감염된 폐와 기관지를 신속하고 직접적으로 치료할 것으로 기대하고 있다.

엄기안 휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 60,600 전일대비 500 등락률 +0.83% 거래량 67,906 전일가 60,100 2020.11.06 10:00 장중(20분지연) 관련기사 휴온스, 안구건조증 신약 국내 임상2상 승인휴온랜드, 결막염 치료제 中 품목허가휴온스, 50억 규모 자기주식취득 신탁계약 체결 close 대표는 “양측이 보유한 독점적 물질과 연구 전문성, 노하우를 모아 이른 시일 내 제피러스의 코로나19 치료제로의 약물 재창출을 성공하겠다”고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr