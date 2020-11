"초일류 삼성이 낳은 삼류 정치인으로 전락"…정원석, 양향자에 일침

[아시아경제 이지은 기자] 재보궐 공천을 비판하는 야권을 향해 "김종인 비상대책위원장이라도 비슷한 선택을 했을 것"이라고 답한 양향자 더불어민주당 최고위원에 대해 정원석 국민의힘 비대위원이 "초일류 삼성이 낳은 삼류 정치인으로 전락했다"며 비판했다.

정 비대위원은 5일 국회 비대위 회의에서 "프랑크푸르트 선언으로 신경영·품질관리를 내세운 삼성의 혁신을 어디서 배웠길래 삼성을 떠나 민주당으로 들어온 그 빠른 시간 내 그 원칙을 다 버렸나"며 이같이 말했다.

앞서 양 최고위원은 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "(김 위원장이) 민주당 비대위원장이었어도 같은 선택을 했을 것"이라며 야권의 비판에 답했다.

정 비대위원은 "국민의힘과 김 위원장의 선택을 돌이켜 보면 선거법 위반으로 대행 체제로 운영된 의령 군수 직책에 대해 무공천 결정을 내린 바 있다"며 "초일류 삼성이 낳은 삼류 정치인으로 전락한 양 최고위원의 궤변"이라고 지적했다.

그는 "현재 선거법 위반으로 직위를 상실한 김진규 울산남구청장, 김일권양산시장에 대한 거취에 대해서도 민주당은 정확히 밝혀야 할 것"이라고 덧붙였다.

사의를 표명했다가 거취를 번복한 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관에 대해서는 "자기 집도, 원칙도, 소신도, 경제에 대한 신념도 지키지 못했다"며 "3류로 전락한 정당과 정치인, 각료가 국민에 실망을 주고 있음을 인지해 달라"고 비판했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr