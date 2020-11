靑일자리수석 임서정·식약처장 김강립·산업차관 박진규·복지1차관 양성일

文대통령,12개 차관급 인사

문재인 대통령은 1일 청와대 일자리수석에 임서정 고용노동부 차관을, 식품의약품안전처장에 김강립 보건복지부 1차관을 내정하는 등 12개 차관급 인사를 단행했다.

산업통상자원부 차관에는 박진규 전 청와대 신남방·신북방비서관, 보건복지부 1차관에 양성일 복지부 기획조정실장, 고용노동부 차관에 박화진 고용부 노동정책실장, 국토교통부 1차관에 윤성원 전 청와대 국토교통비서관을 발탁했다.

이어 조달청장에 김정우 전 민주당 국회의원, 소방청장에 신열우 서울시 소방재난본부장, 기상청장에 박광석 환경부 기획조정실장, 금융위원회 부위원장에 도규상 전 청와대 경제정책비서관, 행정안전부 재난관리본부장에 김희겸 경기도 행정1부지사, 문화체육관광부 국립중앙박물관장에 민병찬 국립중앙박물관 경주박물관장이 각각 내정됐다.

경제 부처에서 대거 교체가 이뤄졌는데, 이는 문재인 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위해 제시한 '한국판 뉴딜'을 더 강력히 추진하겠다는 의지이자 임기 후반 정부 조직에 활력을 불어넣기 위한 차원으로 풀이된다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr