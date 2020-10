이재명, 이명박 실형 선고에 "국민에 총칼 휘두른 자는 여전히 활개"

검찰이 권력자들의 입맛에 맛게 '부정의'를 '정의'로 둔갑시켜

법과 원칙이 한결같은 검찰개혁 통해 '대통령 잔혹사' 막아야

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 이명박 전 대통령의 실형 확정에 대해 검찰이 '부정의'를 '정의'로 둔갑시켜 권력자가 이를 이용했기 때문이라며 지금 대한민국은 그 무엇보다 검찰개혁이 절실하다고 주장했다.

이 지사는 30일 페이스북에 올린 '검찰개혁으로 법과 원칙이 지켜지는 사회를'이라는 글을 통해 "국가권력을 이용해 주권자의 돈을 훔친 이명박 전 대통령의 실형이 확정돼 수감을 앞두고 있다"며 "본인으로서도 고통스럽겠지만 국가의 불행이기도 하다"고 전했다.

그는 그러면서 "전직 대통령 잔혹사가 되풀이 된 것은 법질서의 최후 수호자인 검찰이 권력자의 입맛에 따라 부정의를 정의로 둔갑시킬 수 있었고 권력자가 이를 이용할 수 있었기 때문"이라며 "법과 원칙이 언제나 누구에게나 지켜지는 사회였다면 현직 대통령이 '나는 예외'라는 특권의식으로 범죄까지 저지르지는 못했을 것"이라고 지적했다.

나아가 "법과 원칙이 한결같은 세상을 만드는 첫 단추는 김대중 대통령 말씀처럼 '검찰이 바로 서는' 것이고, 그 길은 바로 누구에게나 동일한 잣대로 같은 책임을 지게 하는 검찰개혁"이라고 덧붙였다.

이 지사는 아울러 "국민이 맡긴 국가권력을 이용해 돈을 훔친 자는 이제 감옥으로 가지만, 국민이 맡긴 총칼을 국민에게 휘두른 자는 여전히 활개치고 있는 현실이 안타깝다"며 여전히 건재한 전두환 씨를 에둘러 비판했다.

