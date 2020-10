LG상사, 3분기 영업익 349억원…전년비 19.5% 증가

[아시아경제 우수연 기자]LG상사가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 인한 글로벌 경기 침체 가운데 실적 방어에 성공했다.

LG상사는 올해 3분기 실적(연결 기준)을 잠정집계한 결과 매출 3조1552억원, 영업이익 349억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 매출은 14.3%, 영업이익은 19.5% 늘었다. 전분기 대비로는 각각 36.7% 15.6% 증가한 수치다.

LG상사는 3분기 실적 반등에 대해 팜오일, IT 부품 등 트레이딩 물량 증가와 물류 부문의 견조한 실적 달성을 주요 원인으로 설명했다.

LG상사 관계자는 "자원가 약세 및 환율 하락에도 불구하고 물류 부문의 긴급 물동량 증가, 물류센터운영 및 배송(W&D) 사업 수익성 강화로 영업이익이 증가했다"며 "중장기 성장동력 확보를 위해 추진중인 의료·보건 분야 헬스케어 관련 신사업 추진과 정보통신기술(ICT) 솔루션 사업 개발 등에 대해 가시적인 성과를 낼 수 있도록 힘을 쏟고 있다"고 강조했다.

