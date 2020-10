GS칼텍스, 주유소 활용한 상업용 부동산 개발 나선다

서울역 인근 역전주유소를 13층 규모의 상업용 복합시설로 개발

주유소, 새로운 형태의 에너지 충전 공간 ‘에너지플러스 허브’로 변화

전기차 충전 가능 주유소, 공유 오피스, 근린생활시설 등 도심 Lifestyle 공간으로 설계

[아시아경제 황윤주 기자] GS칼텍스가 주유소를 상업용 부동산으로 개발하면서 도심의 새로운 라이프스타일 공간으로 변화시키는 사업에 나선다. 기존 주유소를 전기차와 수소차 충전은 물론 마이크로 모빌리티와 물류, F&B 등이 접목된 새로운 형태의 에너지 충전 공간으로 변화시킨다. 또 앞으로 뛰어난 입지와 상권에 자리한 '도심형 주유소'를 복합시설로 개발함으로써 석유제품 판매는 물론 부동산으로서의 상업적 가치도 극대화한다는 계획이다.

GS칼텍스는 30일 그 첫 사례로 서울역 인근의 역전주유소 부지에 13층 규모의 상업용 복합시설 ‘에너지플러스(energy plus) 서울로’를 개발하기로 하고 첫 삽을 떴다. GS칼텍스 역전주유소는 1970년부터 반세기 가까이 서울역 주변의 변화를 함께 겪어온 역사적인 사업장이다.

GS칼텍스 '에너지플러스 서울로'에는 전기차 충전이 가능한 '에너지플러스 허브'와 공유 오피스, 근린생활시설 등이 들어선다. 특히 도보고객의 접근이 용이한 2~4층을 서울로와 인근 공원의 녹지를 이어받는다는 개념의 '도시거실(Urban livingroom)'로 설계했다. 이 녹지가 다시 13층으로 이어져 루프탑에는 '하늘정원(Sky garden)'이 조성된다. F&B와 다양한 Retail 매장도 준비해 고객들에게 쉼과 편의를 함께 제공할 예정이다.

GS칼텍스 관계자는 "미래 모빌리티 환경이 급변하고 있어 혁신을 통해 경쟁력을 강화해야"며 "GS칼텍스의 오프라인 네트워크(Off-line network)에서 고객이 새로운 경험을 할 수 있도록 끊임없이 도전하겠다"고 말했다.

한편 GS칼텍스는 지난 5월 'H강동수소충전소lGS칼텍스'를 오픈하면서 수도권 최초로 휘발유·경유 주유와 LPG·전기·수소 충전 등 모든 연료 공급이 가능한 융복합 에너지 스테이션을 선보이는 등 모빌리티 환경변화에 적극 대응하고 있다.

